Auch wenn die beiden Milliardäre sagen, dass der Weltraum für sie schon immer ein Kindheitstraum war – klar ist auch, dass sie damit eine Geschäftsidee haben. Ihr Ziel: In Zukunft sollen noch mehr Nicht-Astronauten eine Tour ins Weltall machen können. Die Tickets dafür sind aber nicht ganz billig- etwa 200.000 Euro kostet die Spritzour ins All. Die Firmen von Bezos und Branson könnten damit richtig viel Geld verdienen. Aber ob der Urlaub im All wirklich die Zukunft ist? Was dafür und was dagegen spricht, seht ihr in diesem Video.