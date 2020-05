Binnenflüchtlinge gibt es vor allem in Ländern, in denen Krieg herrscht oder Naturkatastrophen wie Erdbeben, Wirbelstürme oder Überschwemmungen stattgefunden haben. Besonders viele Binnenflüchtlinge gibt es in einigen Regionen Afrikas, zum Beispiel im Sudan, und im Nahen Osten – etwa in Syrien, Jemen und Irak. In all diesen Ländern herrscht seit vielen Jahren Krieg. Deshalb bekommen die Binnenflüchtlinge in diesen Ländern oft wenig oder gar keine Hilfe. UNICEF ruft dazu auf, dass sich andere Länder auf der Welt zusammentun und die Situation der Flüchtlinge, besonders die der Kinder, in diesen Ländern verbessern.