Viele Syrer mussten ihre Dörfer und Städte verlassen, um sich in anderen Landesteilen in Sicherheit zu bringen. Ungefähr vier Millionen Menschen sind mittlerweile ganz aus Syrien geflohen. Viele dieser Flüchtlinge sind Kinder. Die meisten Flüchtlinge suchen Schutz in den Nachbarländern Türkei, Jordanien, Libanon und Irak. Viele von ihnen leben in Flüchtlingscamps. Dort wohnen sie oft in Zelten und einfachen Hütten.