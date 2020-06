Auf abgepackten Lebensmitteln wie Milch oder Käse und auf Fertigprodukten wie Tiefkühlpizza oder Dosensuppe steht in der Regel ein solches Mindesthaltbarkeitsdatum.

Dieses Datum gibt an, bis wann ein Produkt mindestens haltbar ist. Das heißt, es kann auch lange darüber hinaus noch haltbar sein, das haben Forscherinnen und Forscher jetzt noch einmal bestätigt. Mancher Joghurt ist sogar Wochen nach Ablauf des Mindesthaltbarkeitsdatums noch vollkommen in Ordnung und müsste überhaupt nicht weggeschmissen werden.