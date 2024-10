Jugendliche, die in den Sommerferien in Mecklenburg-Vorpommern ein Praktikum im Handwerk gemacht haben, also etwa in einer Bäckerei, Autowerkstatt oder Friseursalon, konnten dafür 120 Euro pro Woche bekommen - bezahlt vom Bundesland. Der Grund: Besonders im Handwerk fehlt laut Expertinnen und Experten in den nächsten Jahren Nachwuchs. Das Geld war also ein Anreiz für junge Menschen, Handwerksberufe auszuprobieren.