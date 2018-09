Seit drei Jahren gibt es in Deutschland einen Mindestlohn. Das ist die Untergrenze für den Lohn, der für eine Arbeitsstunde bezahlt werden darf. Wer in Deutschland arbeitet - egal in welchem Bereich - verdient zurzeit mindestens 8,84 Euro pro Stunde. Das ist durch ein Gesetz geregelt. Es soll sicherstellen, dass die Menschen von dem Geld leben können, das sie durch ihre Arbeit verdienen.



Mit dem derzeitigen Mindestlohn geht das oft nur sehr knapp. Deshalb wurde am Dienstag beschlossen, dass der Mindestlohn in den kommenden Jahren erhöht wird. Ab 2019 soll der Mindestlohn pro Stunde 9,19 Euro betragen, ab 2020 steigt er auf 9,35 Euro.