Im Moment ist es so: Wenn man einen negativen Cotonatest braucht, kann man den einfach schnell an einer Teststation machen – kostenlos! Mit kostenlos ist aber bald Schluss. Denn ab dem 11. Oktober wird es für die meisten keine kostenlosen Coronatests mehr geben.



Das gilt aber nicht für diejenigen, denen eine Impfung bisher nicht empfohlen wird. Also auch für alle unter 18! Ihr könnt euch also weiterhin kostenlos in der Nase bohren lassen!