ZDFtivi | logo! - Mirellas eigener Nachrichtenkanal

Die Nachwuchsreporterin lebt in Brasilien. Dort hat sie ihren eigenen Nachrichtenkanal gegründet. Sie will damit erreichen, dass sich in dem Viertel, in dem sie lebt, etwas verändert. Denn dort gibt es einige Probleme. logo! hat die 11-Jährige getroffen.