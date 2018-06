Was machst du in deiner Freizeit am liebsten? Mein größtes Hobby ist Geschichte. Ich bin total gerne in Burgen und Schlössern unterwegs oder stöbere in alten Fotos herum. Außerdem liebe ich Musik und Sport. An den Wochenenden trifft man mich oft mit Kopfhörern auf dem Kopf als DJ im Club oder im Stadion meiner Lieblingsmannschaft, dem Karlsruher SC.