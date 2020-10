Deswegen setzt sich die Kommission zum Beispiel dafür ein, dass es auch in den Vereinen mehr Anlaufstellen geben soll, wo sich Kinder und Jugendliche jemandem anvertrauen können. Denn: Es muss mehr über das Thema gesprochen werden. So werden mehr Menschen auf das Thema aufmerksam und können sich dafür stark machen, dass so etwas am besten gar nicht mehr passiert. In dem Sportverein, in dem Maria Dinkel damals war, gibt es inzwischen Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner.