In den vergangenen Tagen haben sich fast 200 Vertreter der katholischen Kirche im Vatikan getroffen. Sie haben mit Papst Franziskus darüber gesprochen, wie die katholische Kirche in Zukunft mit sexuellem Missbrauch umgehen soll. So ein Treffen fand zum ersten Mal statt. Papst Franziskus sagte zum Abschluss des Treffens, dass diese Taten nicht mehr verschwiegen werden dürfen. Er will, dass alle Vertreter der katholischen Kirche etwas dafür tun, dass es keinen sexuellen Missbrauch in der katholischen Kirche mehr gibt.