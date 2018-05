Die Pegida-Bewegung bezeichnet die Medien als "Lügenpresse". Quelle: dpa

Viele Menschen sind immer misstrauischer gegenüber den Medien und glauben oft nicht mehr, was in der Zeitung steht oder in den Nachrichten gesagt wird. Das ergab eine aktuelle Umfrage. Manche Menschen sind sogar davon überzeugt, dass die Regierung oder Andere den Journalisten in Deutschland vorschreiben würde, was sie berichten. Diese Menschen sprechen dann auch von "Lügenpresse".

Dieses Wort steht oft auf Plakaten bei Demonstrationen der Pegida-Bewegung, die sich jeden Montag in Dresden trifft. In der aktuellen Umfrage kam aber auch heraus, dass die große Mehrheit der Befragten die Medien in Deutschland für glaubwürdig hält.