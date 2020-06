Spektakulärer Flug zur ISS

Auch in Zukunft will die NASA noch mehr mit anderen amerikanischen Firmen zusammenarbeiten. Denn sie möchte bestimmte Aufgaben abgeben. So hat sie die Möglichkeit sich auf anderen Vorhaben zu konzentrieren - zum Beispiel eine erneute Mondlandung.



Viele gehen davon aus, dass das die Raumfahrt und die Forschung komplett verändern wird. Denn wenn mehr Firmen in Zukunft mitarbeiten, können wichtige Geräte und Ausstattungen, wie Helme, Anzüge oder Teile für den Raketenantrieb, einfacher und schneller produziert werden.