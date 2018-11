Liesbeth und Edwin haben ein Ziel: Sie wollen mit ihrem Solar-Plastik-Auto bis zum Südpol fahren. Allerdings fährt der "Solar Voyager" nur etwa acht Kilometer pro Stunde - das ist etwa so schnell wie ein Mensch beim Joggen. Für die Strecke von 2.400 Kilometern werden die beiden deshalb etwa 30 Tage unterwegs sein. Spätestens an Weihnachten wollen sie am Südpol angekommen sein.