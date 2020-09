Und das funktioniert so: Mit Filtern könnte man bestimmte Mengen Kohlenstoffdioxid, also CO2, aus der Luft holen. Mit Hilfe von großen Ventilatoren wird die Luft durch einen Filter gepresst. Im Filter bleibt das CO2 hängen, die übrige Luft kommt hinten wieder raus. Das rausgefilterte CO2 wird dann tief unter der Erde gelagert werden. So ist dann etwas weniger CO2 in der Luft. Solche CO2-Filter werden in einigen Ländern bereits genutzt. Allerdings weiß man noch nicht sicher, ob das CO2 auch lange im Boden bleibt oder ob es irgendwann einfach wieder an die Oberfläche kommt. Dann wäre der ganze Aufwand ja umsonst gewesen. Außerdem braucht eine solche Filter-Anlage viel Strom. Dabei ist es wichtig, dass der aus erneuerbarer Energie gewonnen wurde. Sonst würde durch den Stromverbrauch mehr neues CO2 entstehen, als in der Anlage gefiltert wird.