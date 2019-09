Ihr seid dran: logo! zum Mitmachen

Am 25. September wird es in einem logo! extra um ein Thema gehen, das euch alle betrifft: die Schule. Genauer: um Mitbestimmung in der Schule.



Dabei seid ihr die Expertinnen und Experten - und deshalb wollen wir die Sendung mit euch gemeinsam vorbereiten und gestalten.



Ihr könnt mitbestimmen: Wie soll die Sendung heißen? Welche Musik soll laufen? Was soll Linda in den Pausen machen? Darüber könnt ihr unten abstimmen! Außerdem wollen wir eure Tipps hören: Wie kann man in der Schule besser mitbestimmen?



Zwei Wochen lang, bis zum 16. September, habt ihr Zeit, eure Tipps zu schicken und bei den Abstimmungen mitzumachen.



Übrigens: Ihr könnt die Sendung nicht nur vorab mitgestalten. Sogar während der Live-Sendung am 25. September fragen wir euch nach eurer Meinung und ihr könnt live mit eurem Handy, Tablet oder Computer abstimmen. Wie das funktioniert, erklären wir euch bald. Lasst euch überraschen!