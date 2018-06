Jedes SPD-Mitglied bekam Briefwahlunterlagen per Post zugeschickt. In der Post war außerdem eine Ausgabe des "Vorwärts". Das ist die Partei-Zeitung der SPD. In dieser Sonderausgabe war auf 177 Seiten auch der Koalitionsvertrag abgedruckt. Wenn man die komplette Post, die an die Mitglieder verschickt wurde, wiegen würde, wären das 104.801 Kilogramm Papier!