Bald wird wieder Karneval, Fasching oder Fastnacht gefeiert.

Quelle: dpa

"Alaaf!" und "Helau!" – bald ist es schon wieder soweit und viele Orte sind im Ausnahmezustand. Umzüge und Partys locken die Menschen in vielen Dörfern und Städten Deutschlands auf die Straße. Denn dann wird wieder Fastnacht, Fasching oder Karneval gefeiert. Dazu gehört - na klar - eine Verkleidung! Manche beginnen schon Monate vorher damit, sich ein Kostüm zusammenzustellen. Andere flitzen noch am letzten Tag vor dem Umzug durch die Stadt, um etwas zu kaufen. Hübsch, lustig, verrückt - an den tollen Tagen ist alles erlaubt, was kreativ ist. Und jetzt seid ihr gefragt: Wir wollen eure kreativsten Kostüme sehen!