ZDFtivi | logo! - Luisa und Nika (3/10)

Luisa, 9 Jahre: "Meine Freundin Nika und ich kennen uns seit der ersten Klasse. Zuerst mochten wir uns nicht, aber irgendwie wurden wir beste Freundinnen. In der Klasse halten wir eigentlich immer zusammen und wir übernachten SEHR oft beieinander. Unter der Woche sehen wir uns nur in der Schule, dafür aber so gut wie jedes Wochenende. So wie alle Freundinnen oder Freunde streiten wir uns auch mal, aber meistens nicht so lange. Ob wir bei ihr, bei mir oder im Park spielen, ist uns egal. Wir spielen Brettspiele, machen Judo zusammen und können über alles reden. Manchmal frage ich mich wie es früher ohne sie war."