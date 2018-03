Zutaten für den Teig



750 g Mehl (Typ 550)

550 ml Wasser

1 Esslöffel Olivenöl

15 g Salz

Ein halber Würfel Frischhefe (20 g)



Zutaten für die Tomatensoße



400 g geschälte Tomaten aus der Dose (oder frische, gehäutete und entkernte Tomaten)

Etwa ein halber Teelöffel Salz (idealerweise „Fleur de Sel“ oder „(Ur-)Meer Salz“)

Etwa 1 Teelöffel Zucker

Etwa ein Viertel Teelöffel gemahlener Pfeffer

Etwas Chili

Etwas getrocknete Rosmarinnadeln

Etwa 2-3 Teelöffel getrockneter und gerebelter Oregano

1 kleine Zwiebel

1 Knoblauchzehe

1-2 Esslöffel Bratolivenöl

Optional: 1-2 Esslöffel Tomatenmark



Zutaten für den Belag



Etwa 300 g geriebener Mozzarella und 125 g einer klein geschnittenen Mozzarellakugel

4 große Scheiben Salami für die Logo-Buchstaben pro Pizza

3 Stückchen Ananas pro Pizza für die Punkte in den zwei „o“ und dem „g“ in „Logo“

Oregano – jeweils etwa Teelöffel pro Pizza, um diesen noch mal über dem Belag zu verteilen

Olivenöl – ca. 1-2 Teelöffel pro Pizza zum Draufträufeln vor dem Backen



Zubereitung

Das Mehl in eine Hefeteigschüssel (mit verschließbarem Deckel) geben. Eine Mulde in der Mitte formen und die in warmem Wasser (etwa 150 ml) aufgelöste Hefe in die Mulde geben. Die aufgelöste Hefe und ein bisschen von dem Mehl verrühren, so dass ein Vorteig entsteht. Diesen Vorteig ca. 20 Minuten in einer warmen Ecke gehen lassen. Die Schüssel nur mit einem Tuch abdecken. Sobald der Vorteig Blasen bildet, kann er weiterverarbeitet werden. 15 g Salz und 400 ml lauwarmes Wasser dazugeben und alles vermengen. Den Teig gut kneten. In die gesäuberte Schüssel einen Esslöffel Bratolivenöl geben und den zu einer Kugel geformten Teil darin wenden, so dass er und die Schüssel dünn mit Öl benetzt sind. Dann den Teig verschlossen mit Deckel gehen lassen. Sobald der Teig fertig gegangen ist (etwa 1 Stunde), diesen noch einmal gut durchkneten und in 5 gleichgroße Portionen aufteilen.



Die Zwiebeln in kleine Stückchen schneiden und in 1-2 Esslöffel Olivenöl glasig andünsten. Eine gepresste Knoblauchzehe dazu geben. Eine Messerspitze Chili-Pulver, ein paar Rosmarinnadeln und 2-3 Teelöffel Oregano dazu geben. Danach geschälte Tomaten aus der Dose in den Topf geben. Salz, Pfeffer und Zucker dazu geben. Aufkochen lassen. Dann noch ca. 20 Minuten bei kleiner Hitze die Soße etwas einkochen lassen. Danach die Soße mit dem Stabmixer pürieren und abkühlen lassen.



Aus einem Teigklumpen einen dünnen runden Fladen rollen. Diesen Fladen auf einen bemehlten Pizzaschieber (Holz) geben. Ca. 2-3 Esslöffel der Soße darauf verteilen und einen ca. 1-2 cm breiten Rand frei lassen. Mit Käse bedecken und zum Rand hin weniger verwenden. Aus der Salami die Buchstaben schneiden und die Ananas-Stückchen verteilen. Mit Oregano bestreuen. Die Pizza noch ein paar Minuten stehen lassen, damit sie noch ein wenig gehen kann. Dann noch mit etwas Öl beträufeln (von innen nach außen im Uhrzeigersinn).



Die Pizza auf den Stein/Einsatz eines Pizzaofens (oder in den Backofen bei maximaler Temperatur auf ein bemehltes Backblech) schieben. Je nach Temperatur benötigt die Pizza nun zwischen 8 (Pizza-Ofen) und 13 (Backofen) Minuten. Die Pizza ist fertig, wenn Sie anfängt, braun zu werden und der Rand hohl klingt. Mit dem Pizzaheber (Metall) kann die Pizza aus dem Ofen genommen werden. Mit dem Pizzaschneider in Stücke schneiden, servieren und na „logo!“ genießen!