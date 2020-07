Heute die neue Ladung Erdbeeren in Spanien abholen, die morgen in Hamburg sein soll. LKW-Fahrer stehen häufig unter Zeitdruck, legen täglich weite Strecken zurück und verbringen viele Stunden auf der Autobahn. Durch die Arbeit sind die Fahrerinnen und Fahrer häufig am Ende des Tages weit weg von zu Hause. Meist übernachten sie deshalb in ihren LKW's oder schlafen sogar unter dem Fahrzeug. Sie verbringen dann die Nacht auf verlassenen Autobahnrastplätzen, während die Autos an ihnen vorbeirauschen. Am frühen Morgen geht’s dann weiter. So sind LKW-Fahrerinnen und Fahrer oft Monate lang in der ganzen EU unterwegs - weit weg von ihren Familien und ihrem eigenen Bett.