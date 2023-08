In unseren Handys, Computern und Tablets stecken viele wertvolle Rohstoffe. Diese Rohstoffe kommen meistens aus Ländern in Afrika. In der Demokratischen Republik Kongo wird zum Beispiel Kobalt abgebaut. Das wird für die Akkus von Smartphones benötigt. In vielen solcher Minen gibt es Zwangsarbeit. Auch Kinder werden gezwungen, in Minen für den Abbau von Kobalt zu arbeiten.

Bildquelle: Reuters/Baz Ratner