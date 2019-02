Viele Experten sind der Meinung, dass viele Firmen weniger Geld verdienen werden - sowohl im Vereinigten Königreich als auch in der Europäischen Union. Innerhalb der Europäischen Union müssen Firmen keine Zölle zahlen. Zölle sind Abgaben, die normalerweise bezahlt werden müssen, wenn Waren - zum Beispiel Elektrogeräte, Lebensmittel oder Kleidung - von einem Land in ein anderes Land gebracht werden. Innerhalb der EU können Firmen frei über Ländergrenzen hinweg mit Waren handeln. Für Waren, die zwischen dem Vereinigten Königreich und Ländern der EU verkauft werden, müssen nach dem Brexit dann wohl wieder Zölle gezahlt werden. Die Waren werden also teurer.