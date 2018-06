In Europa haben folgende Länder noch einen König oder eine Königin: Belgien, Dänemark, Großbritannien, die Niederlande, Norwegen, Schweden und Spanien. Die Könige und Königinnen dürfen aber nicht alleine bestimmen. In all diesen Ländern gibt es auch eine Regierung, die vom Volk gewählt wurde. Die Regierung und die Monarchen arbeiten zusammen und entscheiden gemeinsam, was in ihrem Land passiert. Es gibt nur noch wenige Länder, in denen Könige alleine herrschen – zum Beispiel Saudi-Arabien oder Brunei.