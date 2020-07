In Teilen Indiens, Bangladeschs und Nepals hat es wochenlang so viel geregnet, dass ganze Dörfer unter Wasser stehen. Millionen Menschen sind von den Überschwemmungen betroffen. Etwa 700 Menschen sind in den drei südasiatischen Ländern ums Leben gekommen, etwa durch Erdrutsche oder weil sie ertranken. Außerdem sind viele Häuser kaputt gegangen. Mehrere Millionen mussten deswegen fliehen, zum Beispiel in höher gelegene Gegenden, wo sie sicherer vor dem Wasser sind. Die Hilfsorganisation Unicef geht davon aus, dass mehr als vier Millionen Kinder dringend lebensrettende Hilfe brauchen, etwa sauberes Wasser.