Was auf Moria passiert:



Das Flüchtlingslager Moria gibt es schon seit mehreren Jahren. Eigentlich bietet es aber nur Platz für 3.000 Menschen - und nicht für 13.000. Es leben also viel zu viele Geflüchtete dort, die sich den wenigen Platz teilen müssen.



Deshalb sind die Bedingungen vor Ort auch so heftig: Es ist dreckig, es gibt zu wenig sauberes Trinkwasser und viele Menschen sind deshalb krank. Wer genauer wissen will, wie der Alltag in Moria aussieht, kann das in Sherifs Reisetagebuch nachlesen: