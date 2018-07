Auf der Insel Bali machen auch viele Menschen Urlaub. Die meisten sind aber weit genug von dem Vulkan entfernt und werden gut darüber informiert, wie sie sich verhalten sollen. Doch es gibt vorerst auch gute Nachrichten: Der Flughafen auf der Insel Bali wurde am Mittwoch wieder geöffnet.

Viele Reisende sitzen auf Bali fest, weil der Flughafen seit Montag geschlossen war. Nun dürfen die Urlauber darauf hoffen, dass sie bald wieder in ein Flugzeug steigen können, dass sie nach Hause bringt. Denn: Der Wind hat gedreht und weht die Vulkanasche in der Luft nun in eine andere Richtung, so dass wieder Flieger starten und landen können.