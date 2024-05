Zu viele Besucher - das ist nicht nur in Japan am Mount Fuji ein Problem. Auch viele Orte in Europa haben damit zu kämpfen. Die italienische Stadt Venedig verlangt zum Beispiel seit kurzem fünf Euro Eintritt in die Stadt, damit weniger Menschen kommen. Wieso zu viele Touristen ein so großes Problem sind, dass es schon ein schickes, englisches Wort dafür gibt - Overtourism - erklären wir hier im Video: