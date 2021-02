Könnt ihr euch das vorstellen? Mit vier Jahren, also im Kindergartenalter, nicht nur ein, nein gleich zwei Instrumente lernen? Mit fünf Jahren dann selbst zu komponieren, also sich Musikstücke ausdenken und aufschreiben und Konzerte in ganz Europa zu geben? Die meisten von euch vermutlich nicht. Aber genau so sah der Alltag des jungen Wolfgang Amadeus Mozart aus, den alle "Wolferl" nannten. Am 27. Januar feiert Mozart Geburtstag, denn vor genau 265 Jahren wurde er geboren.