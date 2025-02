logo!: Auto fährt in München in Menschenmenge

In der Stadt München ist am Donnerstag ein Mann mit einem Auto in eine Menschenmenge gefahren. Mindestens 28 Menschen wurden dabei verletzt. Die Polizei hat den Fahrer gefasst.

Was man über den Fahrer weiß

Wie es weitergeht

Die Polizei weiß noch nicht genau, warum der Mann mit dem Auto in die Menschen gefahren ist. Es gibt Hinweise, dass es vielleicht ein Anschlag war. Auch einige Politiker sind der Meinung. Aber die Polizei untersucht den Fall noch genau. Sie spricht mit Menschen, die dabei waren, und schaut sich Videos und Fotos an. So will sie herausfinden, was wirklich passiert ist.