So sah eine Totenmaske aus. Quelle: dapd

Die Mumie eines Pharaos wurde zusätzlich mit einer prunkvollen Maske, der Totenmaske, geschmückt. Weil es in Ägypten so trocken ist, blieben die Mumien jahrtausendelang erhalten. Und so können wir sie noch heute in Ausstellungen bewundern.