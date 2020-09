Wer in der Stadt Jena in Thüringen einkaufen geht oder Bus und Bahn fährt, muss seit Montag einen Schutz vor Mund und Nase haben. Denn als erste Stadt in Deutschland hat Jena eine Maskenpflicht eingeführt. Sie gilt für Geschäfte, Busse und Bahnen - im Freien muss man aber keine Maske tragen.