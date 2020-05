Ab sofort gilt eine Mundschutzpflicht in allen Bundesländern, meist in Bussen und Bahnen und beim Einkaufen in Geschäften. Allerdings sind sich Expertinnen und Experten nicht einig darüber, wer wann welchen Mund-Nasen-Schutz tragen sollte. In der Diskussion muss man auch zwischen verschiedenen Arten von Mundschutz unterscheiden.