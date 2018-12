ZDFtivi | logo! - Museum für ekliges Essen

Das ekligste Essen aus aller Welt ist in einem Museum in Schweden zu bewundern. An manchen Sachen darf man riechen und einige sogar probieren. Da kann sich auch mal schnell der Magen umdrehen. Deshalb gibt es am Eingang eine Tüte - für alle Fälle.