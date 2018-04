Viele Menschen nutzen Spotify auf dem Smartphone, Tablet oder auf dem Rechner. Quelle: reuters

Hinter Spotify steckt eine Firma, die Geld verdienen will. Bisher hat Spotify zum Beispiel Geld mit Werbung und mit Abonnenten verdient. Abonnenten zahlen jeden Monat Geld an Spotify und können dafür unbegrenzt Musik hören. Jetzt wollen die Chefs von Spotify auch an der Börse Geld verdienen. Die Börse ist so etwas wie ein großer Marktplatz. Dort kann man aber nicht Obst und Gemüse kaufen und verkaufen. An der Börse werden Anteile von Firmen verkauft und gekauft. Diese Anteile nennt man auch Aktien.