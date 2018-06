Myanmar liegt im Südosten Asiens. Früher hieß das Land auch Birma oder Burma. Seit 1989 heißt der Staat offiziell Myanmar. Das Land ist fast doppelt so groß wie Deutschland. Es grenzt an die Länder Bangladesch, Indien, China, Laos und Thailand. Das Klima in Myanmar ist feucht und warm. Es gibt viele fruchtbare Ebenen, in denen vor allem Reis angebaut wird. Die meisten Menschen in Myanmar sind Bauern.