In der Nacht vom 15. auf den 16. Juli 2016 hatten einige Generäle und Soldaten versucht, den Staatspräsidenten Recep Tayyip Erdoğan mit Gewalt von der Macht zu vertreiben - das nennt man Putsch. Teile des Militärs wollten selbst die Macht übernehmen. Vor allem in der Hauptstadt Ankara und in Istanbul lieferten sich Soldaten Kämpfe mit der Polizei.