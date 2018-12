ZDFtivi | logo! - Sifa entkam dem Tsunami

Am 22. Dezember traf ein Tsunami auf die indonesischen Inseln Sumatra und Java. Viele Menschen sind seitdem in Notunterkünften untergekommen, denn es könnte sein, dass es noch weitere Tsunamis gibt. logo! hat Sifa in einer Notunterkunft besucht.