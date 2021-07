Wenn Wein geschnitten wird, bleiben alte Weinreben übrig und können wiederverwendet werden.

Quelle: imago

Alte Weinreben und Weinstöcke können als Grillkohleersatz recycelt werden. Sie sind ein Abfallpodukt der Weinindustrie und werden erst geerntet, dann getrocknet und in kleinere Stücke gebrochen.

Allerdings stecken in ihnen oft giftige Pestizide, also Pflanzenschutzmittel, die beim Verbrennen in die Luft gelangen können.