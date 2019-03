Im Internet kann man sich ausrechnen lassen, wie viel CO2 durch den eigenen Flug freigesetzt wurde. Diese Menge an CO2 wird dann in einen Geldbetrag umgerechnet. Für einen Flug von Frankfurt nach New York sind es zum Beispiel etwa 50 Euro. Diese 50 Euro kann man dann online an Organisationen spenden, die sich für nachhaltige Projekte einsetzen. Diese Projekte setzen sich zum Beispiel dafür ein, dass es in Zukunft mehr erneuerbarer Energien wie Sonnen- oder Windenergie gibt. Andere Projekte nutzen das Geld, um Bäume zu pflanzen oder Kindern mehr über Umweltschutz beizubringen.