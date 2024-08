In Deutschland leben etwa 25 verschiedene Fledermausarten und viele davon gelten als gefährdet: Darauf soll jedes Jahr die europäische Fledermausnacht aufmerksam machen. Die findet immer am letzten Wochenende im August statt. Von Samstag auf Sonntag ist es wieder so weit. In Deutschland wird sie vom Naturschutzbund NABU organisiert. Es finden in ganz Deutschland Veranstaltungen, Führungen und andere Aktionen statt, bei denen die Besucherinnen und Besucher mehr über Fledermäuse erfahren können.