Bei der Entkopplung geht es darum, das, was das Nägelkauen auslöst (zum Beispiel Stress oder ein abstehendes Nagelstück) vom Nägelkauen selbst zu entkoppeln, also voneinander zu trennen. Das geht so:



Ihr führt eure Finger so zu eurem Mund, wie ihr es auch sonst machen würdet, wenn ihr knabbert (und im ersten Schritt beobachtet habt). Kurz bevor ihr euren Mund aber tatsächlich berührt, lenkt ihr den Finger schnell am Mund vorbei zu eurem Ohr, an eure Haare oder euren Hals. Eure Finger berühren also trotzdem etwas - aber eben nicht eure Zähne sondern zum Beispiel euer Ohrläppchen. Ihr könnt auch, kurz bevor ihr euren Mund erreicht habt, eure Hand schnell nach vorne von euch wegstrecken. Das sieht zwar etwas bescheuert aus, hat aber zumindest bei Teresa besser geklappt, als die Ablenkung zum Ohr.



Das Ziel dieser "Ablenkung" ist es, die automatische Knabber-Bewegung zu verändern. Damit das aber wirklich funktioniert, muss regelmäßig trainiert werden. Am besten stellt ihr euch dreimal am Tag einen Wecker und übt dann immer wieder das schnelle Ablenken kurz bevor ihr den Mund erreicht.

Methode 1: "Entkopplung"