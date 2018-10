Je nach Region hört man in diesen Tagen ganz unterschiedliches Karnevalsgebrüll. In Köln rufen sich die Jecken "Alaaf!" zu, die Mainzer Narren halten mit "Helau!" dagegen. In Rottweil heißt es "Narri - Narro" und in dem kleinen Ort Scharmede bei Paderborn wird "Knolli, knolli schabau!" gebrüllt. Genauso unterschiedlich wie diese Karnevalsrufe sind auch die Bräuche im Karneval.