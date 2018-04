Die Partei SPD gibt es schon seit 155 Jahren. Bis jetzt hatte sie immer einen männlichen Chef. Am Sonntag wurde nun zum ersten Mal eine Frau an die Spitze der Partei gewählt: Andrea Nahles. Die 47-jährige Politikerin setzte sich bei der Wahl gegen eine Gegenkandidatin durch. Das Ergebnis war allerdings nicht so deutlich, wie es viele erwartet hatten.