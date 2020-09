Wichtig zu wissen: In dem Gebiet, um das es hier geht, gibt es schon lange Streit. Israelis und Palästinenser sind sich nicht einig, wer in welchem Gebiet das Sagen hat. Im Moment haben Palästinenser in großen Teilen des Gazastreifens im Westen und des Westjordanlands im Osten das Sagen. Im Rest des Gebiets sind es eher die Israelis, die über das Land bestimmen. Die Israelis haben einen eigenen Staat: Israel. Die Palästinenser nicht, ihnen wurden Gebiete zugeteilt: die Palästinensergebiete.



Außerdem spielt Religion eine Rolle in dem Konflikt. Die meisten Israelis gehören dem Judentum an, die meisten Palästinenser dem Islam. In der Stadt Jerusalem liegen heilige Stätten beider Religionen. Deshalb gibt es besonders viel Streit darüber, wer die Macht über Jerusalem hat. Im Video könnt ihr euch anschauen, wie es zu dem Streit und der Aufteilung kam.