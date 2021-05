Die Menschen in Israel und in den Palästinenser-Gebieten können aufatmen: Nach fast zwei Wochen mit Bomben und Raketen ist herrscht seit der vergangenen Nacht eine Waffenruhe - das heißt, es wird nicht mehr geschossen. Im Gazastreifen, das ist eines der Palästinensergebiete, gingen die Menschen schon nachts auf die Straße. Dort jubelten sie und feierten die Waffenruhe. Auch in Israel, zum Beispiel in der Stadt Tel Aviv, freuten sich die Menschen sehr, dass die Kämpfe endlich vorbei sind. Vor elf Tagen hatten die Kämpfe zwischen Israel und den Palästinensern begonnen.



Was der Auslöser dafür war, das könnt ihr hier im Artikel noch einmal nachlesen: