Der Bus fährt nur drei Mal am Tag, die Straßenbahn gar nicht und der Bahnhof ist stillgelegt: Einigen Menschen in Deutschland geht es genau so - Bus und Bahn fahren super selten. Ist das bei euch auch so? Dann schreibt uns unten in die Kommentare! Jeder dritte ist unzufrieden mit dem öffentlichen Nahverkehr im eigenen Wohnort. Das hat eine Umfrage unter 2.000 Menschen in Deutschland über 14 Jahren zu dem Thema ergeben. Aber anstatt mehr Fahrten anzubieten, sollen es eher weniger werden - hä?!