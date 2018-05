Am 14. Mai 1948 wurde der Staat Israel ausgerufen. Dieser Tag der Staatsgründung wird von Israelis jedes Jahr gefeiert. Doch für Palästinenser war und ist die Staatsgründung Israels ein trauriges Ereignis, das viele bis heute wütend macht. Palästinenser erinnern jedes Jahr am 15. Mai daran, was die israelische Staatsgründung für das palästinensische Volk bedeutet hat. Es ist der Tag der "Nakba". "Nakba" ist arabisch für Katastrophe oder Unglück. Denn für die Palästinenser fühlte sich die Zeit nach der Staatsgründung Israels wie eine Katastrophe an: Viele mussten fliehen oder wurden vertrieben. Insgesamt mussten in der Zeit nach der Staatsgründung Israels ungefähr 700.000 Palästinenser ihre Heimatdörfer verlassen.