Dieses am Computer erzeugte Bild zeigt, wie Planet und Stern ungefähr aussehen.

Quelle: dpa

HD32518b ist übrigens ein Exoplanet. Das bedeutet, er befindet sich außerhalb unseres Sonnensystems. Er umkreist also nicht die Sonne, sondern einen anderen Stern, nämlich HD32518.



In unserem Sonnensystem ist die Sonne der größte Himmelskörper. Sie hat einen Durchmesser von 1.400.000 Kilometern und ist damit 109 Mal größer als die Erde. Doch das ist noch gar nichts im Vergleich zum Stern HD32518. Er ist nämlich zehn Mal größer als die Sonne. Bei guten Bedingungen ist er sogar mit einem Fernglas am Himmel zu sehen. Ihr findet ihn zwischen dem Sternenbild "Kleiner Wagen" und "Cassiopeia" in der Nähe des Polarsterns.