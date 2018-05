Nein, das geht nicht. Zumindest nicht in den Ländern, die Mitglied bei den Vereinten Nationen, also der UN, sind. Die UN gibt Regeln für die Rechte von Kindern vor. Darunter ist auch die Regel, dass jedes Kind von Geburt an das Recht auf einen eigenen Namen hat. Da Afghanistan Mitglied der Vereinten Nationen ist, bekommt auch jedes afghanische Kind bei seiner Geburt einen Namen. Das gilt für Mädchen und Jungen. Also haben auch Frauen in Afghanistan einen eigenen Namen. Der wird in der Öffentlichkeit aber nicht genannt.